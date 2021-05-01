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Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi

Kilis'te Şehit Musa Özalkan Hudut Karakolunda silah arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
 01 Mayıs 2021 16:43
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Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi

Kaya'nın (23) naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Bahattin Nakiboğlu Camisi'ne getirildi.

Mehmet Can Kaya'nın yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, Kaya'nın annesi Feride, babası Oğur, kardeşleri, silah arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Hacı Osma, Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve Ali Muhittin Taşdoğan ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Pekmez katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Kaya'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şehit Musa Özalkan Karakolu'nda dün yaşanan olayda, Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, Mehmet Can Kaya'yı silahla öldürdükten sonra intihar etmişti.
Anadolu Ajansı
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