Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
Kilis'te Şehit Musa Özalkan Hudut Karakolunda silah arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
|01 Mayıs 2021 16:43
|+Aa- Yazdır
Kaya'nın (23) naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Bahattin Nakiboğlu Camisi'ne getirildi.
Mehmet Can Kaya'nın yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze törenine, Kaya'nın annesi Feride, babası Oğur, kardeşleri, silah arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Hacı Osma, Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve Ali Muhittin Taşdoğan ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Pekmez katıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Kaya'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Şehit Musa Özalkan Karakolu'nda dün yaşanan olayda, Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, Mehmet Can Kaya'yı silahla öldürdükten sonra intihar etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk
01 Mayıs 2021 17:37
|Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
01 Mayıs 2021 16:51
|Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti
01 Mayıs 2021 16:48
|'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi
01 Mayıs 2021 16:16
|Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten vefat etti
01 Mayıs 2021 15:31
|'Türkiye'nin şu anda AstraZeneca planlaması yok'
01 Mayıs 2021 15:30
|'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
01 Mayıs 2021 15:19
|Eskişehir'de 'tam kapanma'ya 500 kameralı takip
01 Mayıs 2021 15:16
|Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, toprağa verildi
01 Mayıs 2021 15:13
|THY'nin mayıs ayında yeni uçuş rotaları belli oldu
01 Mayıs 2021 15:11