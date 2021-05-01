1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor

Kilis mutfağının önemli lezzetlerinin başında gelen Kilis tavası, kendine has damak tadıyla ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.
 01 Mayıs 2021 16:51
+Aa- Yazdır
Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tavası, dillere destan tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Yörede doğal ortamlarda yetişen kuzuların etinin usta ellerde zırhtan geçirilmesiyle yapılan Kilis tavası, domates, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber ve baharatlarla tatlandırılıyor.

Genellikle kentte faaliyet gösteren kasapların hazırladığı, tüm malzemelerin yoğrulduktan sonra tepsiye dizilip üzeri domates ve biberlerle renklendirilen Kilis tavası, mahalledeki taş fırınlarda özenle pişiriliyor.

Yöreye özgü pideyle tüketilen Kilis tavası, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kasaplar, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şevket Memiler, AA muhabirine, kentte akla gelen ilk yemeğin Kilis tavası olduğunu söyledi.

Kilis tavasının Osmanlı dönemine uzanan bir lezzet olduğuna işaret eden Memiler, "Kilis tavası yaklaşık 1500 yılından beri yapılan 500- 600 yıllık bir geleneği olan yemektir. Atalarımız bunu son derece güzel lezzetiyle yaparlardı. Günümüzde güncelliği devam ediyor. Kilis'te özellikle akşamları evlerde misafirler olduğunda vazgeçilmez bir yemektir. Hem basit hem lezzetli hem de ucuz bir yemektir. Kilis tava genelde kasaplarda yapılır." dedi.

Ramazanda en çok Kilis tavası rağbet görüyor

Kasap Uğur Kırşanlıoğlu da Kilis tavasının kentin önemli bir lezzeti olduğunu ve yıllardır değişmeyen lezzetiyle her dönemde ilgi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 38 yıldır kasaplık yaptığını anlatan Kırşanlıoğlu, ramazanda lahmacun, oruk kebabı da yaptıklarını ancak en çok Kilis tavasının talep gördüğünü belirtti.

Kırşanlıoğlu, yemeğin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, "Kilis'te en çok tüketilen yemek Kilis tavası. Kuzu etiyle yapılıyor. İçerisine taze biber, sarımsak, maydanoz, altına mevsimine göre patlıcan veya patates koyuyoruz. Kente gelip de Kilis tavsı yemeden gitmeyen yoktur. Meşhur bir lezzettir." dedi.

Kilis tavasının çok lezzetli olduğunu aktaran Kırşanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Malzemeleri zırhtan geçirip taş fırında pişiriyoruz. Emek istiyor. Normal zamanlarda çok tüketiliyor. Ramazanda da Kilis tavası olmazsa olmazlarımızdandır. İftar için en çok satılan şey Kilis tavasıdır. Lahmacun da yeniliyor ama en çok tava tüketiliyor. Hiç yenilmeyen ev yoktur, muhakkak her eve bu lezzet giriyor. Çok yoğun bir talep var. Herkesi Kilis tavası yemeye davet ediyorum."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla paket servis hizmeti de verdiklerini kaydeden Kırşanlıoğlu, Kilis tavasını tatmak isteyen herkesi kente beklediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk
01 Mayıs 2021 17:37		 Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti
01 Mayıs 2021 16:48
Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
01 Mayıs 2021 16:43		 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi
01 Mayıs 2021 16:16
Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten vefat etti
01 Mayıs 2021 15:31		 'Türkiye'nin şu anda AstraZeneca planlaması yok'
01 Mayıs 2021 15:30
'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
01 Mayıs 2021 15:19		 Eskişehir'de 'tam kapanma'ya 500 kameralı takip
01 Mayıs 2021 15:16
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, toprağa verildi
01 Mayıs 2021 15:13		 THY'nin mayıs ayında yeni uçuş rotaları belli oldu
01 Mayıs 2021 15:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk17:35 - Diyarbakır'da tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı17:32 - Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme17:31 - İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü17:24 - Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında17:11 - Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı
17:08 - Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı17:06 - Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler17:02 - 'Sakin şehir' Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı16:56 - 'Dur' ihtarına sürücünün otomobiliyle çarptığı iki polis yaralandı16:51 - Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor16:48 - Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti
16:43 - Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi16:38 - EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı16:29 - Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların en büyük destekçisi16:21 - Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı16:19 - Erdoğan, talimat verdi! Çevre düzenlemesi yapılacak
16:16 - 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim
Bakan Koca açıkladı: Kapanma sonrası kontrollü geçiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
EVRAK İMZALARKEN NAZLANAN KİMSE 4
edi ile büdü 3
arabada bebek var yazısı 3
ağırşak 1
kuru meyve 3
Vavien 3
akın sevgör 1
Halının altına süpürmek 2
iki öğün beslenme 2
40 takla atmak 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam