Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ait yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığına dikkati çekerek, Kurum tarafından yetkilendirilecek elektronik haberleşme işletmecilerinin teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartlarının belirlendiğini kaydetti.

Yönetmelik değişikliğiyle, yetkilendirilecek her işletmecinin asgari 50 metrekare ofisinin bulunması gerekeceğine dikkati çeken Sayan, "En az 2 üniversite mezunu personel çalıştırması, yabancı menşeli şirketlerinin müdür/sorumlu müdürlerinin Türkiye'de ikamet etmesi istenecek." ifadesini kullandı.

Sayan, daha önce 15 yıl olan yetkilendirme sürelerinin, şirketlerin edindikleri abone sayıları, finansal büyüklükleri gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıl olarak belirlenebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketlerin doğrudan ya da dolaylı her nevi hisse devri Kurum iznine tabi olacak. İşletmecilerimizin acente/bayilerinin faaliyetlerinin sadece işletmecilerimizin hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olabileceği açıkça düzenlendi. Halihazırda fiziki olarak yapılan yazışmaların elektronik ortama taşınması için hukuki zemin oluşturuldu. Kurumca yetkilendirilecek şirketlerin vergi ve SGK borcunun bulunmaması istenecek. İşletmecilerin ilgili mevzuata aykırılık sebebi ile yetkilendirmelerinin iptal edilmesi halinde 3 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmemesine karar verilecek. Halihazırda yetkili bulunan şirketlerimizin yetkilendirmeleri mevcut yetkilendirme sürelerinin sonuna kadar devam edecek. Bununla birlikte, diğer şartlara uyum için mevcut işletmecilere 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre verildi."

BTK tarafından yetkilendirilen 450 işletmecinin farklı hizmet türlerinde 810 yetkilendirme ile hizmet verdiğini belirten Sayan, düzenlemeye ilişkin detaylara "http://btk.gov.tr/kurul-kararlari" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.