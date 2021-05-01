Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı
|01 Mayıs 2021 17:11
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni düzenlemesiyle araç lastiklerinde yeni etiket uygulaması bugün itibarıyla Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girdi.
Yeni uygulamayla etiketlerde lastik kategorilerinin yanı sıra yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgiler de yer alıyor.
MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki formatların değiştiğini ve etiketleme parametlerinin güncellendiğini ifade etti.
Lastik sınıfı ve kategorilerinin de sisteme eklendiğini, yeni etiketler sayesinde tedarikçi ismine, ebat bilgisine, lastik tipine ve türüne erişimin sağlanabileceğini bildiren Erkoç, şunları kaydetti:
"Ekonomik ve çevresel verimliliğinin yanı sıra sürüş güvenliği de artıracaktır. Bunların yanı sıra sürdürülebilirlik de sağlayacak uygulama, lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kılacaktır. Böylece sürücülerimiz satın alacakları lastiklerde bilinçli bir seçim yapabilecekler."
Erkoç, yeni etiket uygulamasıyla vatandaşların lastik bilgilerine ve etiketlerin dijital formatına, karekod (QR) okutarak ulaşabileceklerini dile getirdi.
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