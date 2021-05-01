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Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında
Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.
|01 Mayıs 2021 17:24
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Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi.
Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden biri hafif şekilde yaralandı.
Gözaltına alınan 12 kişinin Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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