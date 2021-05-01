Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında

KPSS 2021/5'TE EN DÜŞÜK PUAN İLE ATAMA YAPILAN BÖLÜMLER 2021/5 ile avukat ataması en düşük 91, Mimar ataması en düşük 89, Mühendis ataması ise en düşük 90 puan ile yapıldı. 3 mimar, 10 mühendis, 25 de avukat ataması yapıldı.