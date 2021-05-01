Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Doğanlar kırsalı ile Bestler Dereler bölgelerinde incelemelerde bulundu.
|01 Mayıs 2021 17:32
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik Pervari ilçesinde operasyonların devam ettiği bölgelerde incelemede bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, beraberindeki Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Siirt İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemür ile 'Eren-10 Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın' operasyonun düzenlendiği Doğanlar köyü kırsalı ile Bestler Dereler bölgesindeki güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Operasyonlara ilişkin askeri yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerine başarılar diledi.
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