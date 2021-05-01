1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 günlük karantina sürecinde karavan keyfi

İstanbul'da, ülke genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük karantina sürecini karavanda gerçirmek isteyenler soluğu Maltepe'deki Karavan Parkı'nda aldı.
 01 Mayıs 2021 17:44
+Aa- Yazdır
17 günlük karantina sürecinde karavan keyfi

Karavanda kalan Serkan Eyisüzer ,"Özellikle pandemi dönemlerinde günlük yaşamın sıkıcılığından kurtulup, evde dört duvar arasında kalmaktansa burada karavanımızda olmayı tercih ediyoruz. Ben bir Spor eğitmeni olarak kendi antremanlarımı da burada açık havad,a karavanımdan çok uzaklaşmadan pandemi kurallarına dikkat ederek yapıyorum.Açık havada çok daha rahat ediyoruz. İki kedim var onlar da benimle. Birlikte mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz" dedi.

"PANDEMİDE KARAVANDA YAŞAMAK BÜYÜK BİR KEYİF OLDU"

4 yıldır karavanda yaşayan Mehmet Akif Tataroğlu da "Pandemide karavanda yaşamak büyük bir keyif oldu.Bu süre fevkalede güzel geçecektir" diye konuştu.

"PANDEMİDEN ÖNCE 5-10 KARAVAN VARDI ŞİMDİ 80-90 KARAVAN VAR"

Eşiyle birlikte karavanda yaşayan Ufuk Öztürk, "Normalde burada 5-10 karavan vardı. Pandemiden sonra 80-90 karavan hafta sonları bile buraya geliyor, vakitlerini burada geçiriyorlar. Bu dönemde çok insan geldi" şeklinde konuştu.

"KUTU OYUNLARIMIZ VAR, TELEVIZYON VE PROJEKSIYON DA VAR"

Ailesi ile tam kapanma için karavan parkına gelen Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, "Daha rahat geçer, açık hava da olmanın vermiş olduğu nimetler var. Uzun süreli bu dönemi karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece. Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var, projektörden film de seyrediyoruz" dedi. Ailenin 12 yaşındaki kızları Doğa Su ise, "Evde olduğumdan daha eğlenceli, kitap okuyoruz. Evdeyken de yapıyorduk ama dışarıda vakit geçiremiyorduk o yüzden sıkıcı geçiyordu" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
01 Mayıs 2021 18:42		 Naaşın karıştığını cenaze namazında öğrendiler
01 Mayıs 2021 17:39
Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk
01 Mayıs 2021 17:37		 Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
01 Mayıs 2021 16:51
Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti
01 Mayıs 2021 16:48		 Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
01 Mayıs 2021 16:43
'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi
01 Mayıs 2021 16:16		 Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten vefat etti
01 Mayıs 2021 15:31
'Türkiye'nin şu anda AstraZeneca planlaması yok'
01 Mayıs 2021 15:30		 'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
01 Mayıs 2021 15:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:22 - Vaka sayısı 28 bine geriledi19:19 - 'Sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama19:18 - Bakan Soylu'dan Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu19:05 - ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi18:52 - DSÖ, Moderna aşısının acil kullanımına onay verdi18:48 - Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
18:42 - Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı18:31 - Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi17:44 - 17 günlük karantina sürecinde karavan keyfi17:39 - Naaşın karıştığını cenaze namazında öğrendiler17:37 - Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk17:35 - Diyarbakır'da tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı
17:32 - Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme17:31 - İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü17:24 - Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında17:11 - Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı17:08 - Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
17:06 - Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
El yazısıyla doldurulan çalışma izni belgelerine sıkı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaybetmek 4
akın sevgör 1
Kut-ül amare savaşı 1
Hindistan varyantı 3
istanbulda gezmek 1
özne yüklem uyumsuzluğu 1
yoğun çalışma temposu 3
yıldız şehriye çorbası 1
teletext 3
Fevzi Kaan Türker 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam