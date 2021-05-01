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Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.
 01 Mayıs 2021 18:42
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Dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen askeri tören sonrası İstanbul'daki babaevine gönderilen Toprak'ın naaşı burada "helallik" alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Latife Toprak, kardeşleri, aile yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve vatandaşlar katıldı.

Törende anne ve kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakan Yanık, törende şehit annesi Latife ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çelenk gönderdi.
Anadolu Ajansı
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