ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi
ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığını ekledi.
|01 Mayıs 2021 19:05
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