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ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi

ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığını ekledi.
 01 Mayıs 2021 19:05
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ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi

ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavını, kendi sınav takvimine ekledi. Buna göre sınav 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 26/05/2021 ila 02/06/2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak

Memurlar.Net
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