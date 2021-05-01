Bakan Soylu'dan Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
|01 Mayıs 2021 19:18
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