'Sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
|01 Mayıs 2021 19:19
|+Aa- Yazdır
İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:
"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."
TTB dezenformasyon yapmaktadırMuhterem İnce (@muhteremince) May 1, 2021
Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar
Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu
Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz https://t.co/jX1oAtHfqI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaka sayısı 28 bine geriledi
01 Mayıs 2021 19:22
|Bakan Soylu'dan Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu
01 Mayıs 2021 19:18
|Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme
01 Mayıs 2021 17:32
|EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı
01 Mayıs 2021 16:38
|Erdoğan, talimat verdi! Çevre düzenlemesi yapılacak
01 Mayıs 2021 16:19
|Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez
01 Mayıs 2021 16:11
|Torbalı Belediyesinde bir meclis üyesi AK Parti'ye geçti
01 Mayıs 2021 14:33
|Memleket Hareketi 19 Mayıs'ta partileşiyor
01 Mayıs 2021 14:30
|Soylu: Dün arkadaşımı koronadan kaybettim
01 Mayıs 2021 12:18
|Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' paylaşımı
01 Mayıs 2021 11:45