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Vaka sayısı 28 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
 01 Mayıs 2021 19:22
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Vaka sayısı 28 bine geriledi

Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.615 olarak açıklandı.

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'ye ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.
Memurlar.Net
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