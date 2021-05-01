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Mersinli taksici, 'Batman' kostümüyle hizmet veriyor

Mersin'de taksicilik yapan Ömer Efe Tektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında müşterilerini gülümsetmek ve onlara moral vermek için mesleğini kurgusal kahraman olan "Batman" kostümüyle yapıyor.
 01 Mayıs 2021 20:34
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Meslek hayatının son 1,5 ayını kostümüyle sürdüren 27 yaşındaki Tektaş, AA muhabirine, severek yaptığı mesleğini geliştirmek ve Kovid-19 sürecinde insanlara mutluluk sağlamak amacıyla "Batman" gibi giyindiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde evden çıkamayan yaşlıların market ve manav ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş listelerini gönüllü olarak alıp ihtiyaçlarını evlerine teslim ettiğini anlatan Tektaş, şunları aktardı:

"İnsanlara, özellikle yaşlılara yardım etmenin vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan bu süreçte yardıma muhtaç ve bunu yapmak da sanki kendi kanımdan birine yardım etmek gibi beni mutlu ediyor. O yaşlı teyzenin yerinde kendi anneannemi ya da babaannemi düşünerek yardım ediyorum. Yaşlılarla olan görüşmelerimde duygulanıp ağlayan var. Karşınızda yaşlı bir kadın var ve senin ona yaptığın yardım nedeniyle duygulanıp gözyaşı döküyor. Bu gerçekten insana kendini çok özel hissettiriyor."

Tektaş, taksisinde her zaman çikolata ve kek bulundurduğunu, yolda kendisini gören çocuklara dağıtarak onları mutlu etmeyi sevdiğini belirtti.

Çocukların kendisine "Batman amca" diye seslendiğini vurgulayan Tektaş, "Çocuklar, ailelerine 'Batman amcayla fotoğraf çektirelim, hatıra kalsın.' diyorlar ve fotoğraf çektiriyoruz. Bu benim hoşuma gidiyor. Daha çok insan daha çok güven ve mutluluk demektir. Gördükleri insan, onların süper kahramanı olabilir, onları mutlu edebilir." ifadesini kullandı.

Tektaş, "Batman" filmlerini izleyerek başladığı serüvende, çevresinden gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu, kostümle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tam kapanma sürecinde insanların daha fazla mutluluğa ihtiyacı olduğunu ifade eden Tektaş, "İnsanların süper kahramanı gibi oluyorsunuz. Genel anlamda da biz taksiciler öyleyiz. Çünkü insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Acelesi olan, hastaneye yetişmesi gereken oluyor. Bu nedenle bana yönelik sevgi gösterilerinden çok mutluyum." diye konuştu.

- "Değişik kıyafetiyle, başında maskesiyle geldi"

Ayşe Özdemir (85) de Kovid-19 ve sağlık problemleri nedeniyle dışarı çıkamadığını, alışveriş yaparken zorlandığını aktardı.

Tektaş'ı kostümüyle gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Özdemir, "Değişik kıyafetiyle, başında maskesiyle geldi ve alışverişimizi yaptı. Bizi çok mutlu etti, Allah ondan razı olsun. Çok memnun olduk." dedi.

Yolculardan Beşir Ertaş (30) da kızı Ayşe'nin kostümü ilk gördüğünde çok mutlu olduğunu, ardından hep taksiye binmek istediğini ifade etti.

Kızını "Batman" kostümlü taksiye bindirerek mutlu ettiğini aktaran Ertaş, "Bu zorlu süreçte güzel şeyler yapıyor. Kendi adıma teşekkür ederim, çok memnun kaldım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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