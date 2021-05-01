Kick Boks antrenörü, koronavirüse yenik düştü
|01 Mayıs 2021 21:56
|+Aa- Yazdır
Buca Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda da Kick Boks antrenörü olan 47 yaşındaki İbrahim Macun, geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanmıştı. Durumu ağırlaşan Macun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 2 haftadır tedavi gören İbrahim Macun'dan acı haber geldi. Antrenör Macun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İbrahim Macun'ın vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.
Kick Boks Antrenörü Macun'un vefatını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mesai arkadaşımız, antrenör İbrahim Macun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Macun, uzun yıllar boyunca Kick Voks ve diğer dallarda birçok başarıya imza attıktan sonra antrenörlük kariyerine başlamıştı. Macun, kariyeri boyunca çok sayıda sporcu yetiştirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
01 Mayıs 2021 23:47
|Yerleştikleri yaylalarda izole hayatın tadını çıkarıyorlar
01 Mayıs 2021 23:18
|2 kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
01 Mayıs 2021 22:11
|Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu
01 Mayıs 2021 21:13
|Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklama
01 Mayıs 2021 21:01
|Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
01 Mayıs 2021 18:42
|17 günlük karantina sürecinde karavan keyfi
01 Mayıs 2021 17:44
|Naaşın karıştığını cenaze namazında öğrendiler
01 Mayıs 2021 17:39
|Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk
01 Mayıs 2021 17:37
|Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
01 Mayıs 2021 16:51