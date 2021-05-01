1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor

Kanal İstanbul'la Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın ilgilendiğini belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor" dedi.
 01 Mayıs 2021 22:14
+Aa- Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki bazı bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik çıkan haberlere ilişkin konuştu. Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre bunları 'dedikodu' olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" dedi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki test sürüşünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak."

Ramazan Bayramı sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Hasdal- Habibler arasındaki 10 kilometrelik kesimi hizmete açacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Hasdal Kavşağı'ndan ayrılıp Sultangazi'nin altını 4 bin 500 kilometre ile geçen tüneller var. Bu hem İstanbul'un en uzun tüneli hem de dört şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası Hasdal- Mahmut Bey Gişeler'de sıkışan trafiğin alternatif yolu olacak" diye konuştu.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
01 Mayıs 2021 23:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti
01 Mayıs 2021 23:38
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
01 Mayıs 2021 23:09		 İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da bitiyor
01 Mayıs 2021 23:05
Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
01 Mayıs 2021 22:53		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
01 Mayıs 2021 21:14
Milli Eğitim Müdürü söz vermişti, öğretmenler odasını yaptırdı
01 Mayıs 2021 21:04		 Fuat Oktay: Haziranda yeni bir başlangıç yapmalıyız
01 Mayıs 2021 20:28
Adana Valiliği'nden 'taraftar yoğunluğu' açıklaması
01 Mayıs 2021 20:25		 Vaka sayısı 28 bine geriledi
01 Mayıs 2021 19:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:47 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit23:44 - Bakan Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil23:38 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti23:31 - Tam kapanmada noterler açık olacak mı?23:29 - Ramazan'da fiyatı en çok artan ürün patates oldu23:27 - Çürük giren sıfır çıkıyor: Yarım milyonluk dönüşüm
23:23 - Adana'da otogarda yangın23:18 - Yerleştikleri yaylalarda izole hayatın tadını çıkarıyorlar23:09 - Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı23:05 - İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da bitiyor22:53 - Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında22:24 - İtfaiye ekipleri hem yangını söndürdü, hem orucunu açtı
22:21 - Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet22:17 - Denizli'de filyasyon ekibi ölümden döndü22:14 - Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor22:11 - 2 kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi22:08 - Kuşadası ve Didim'de neredeyse kiralık ev kalmadı
21:56 - Kick Boks antrenörü, koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Vaka sayısı 28 bine geriledi
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir günde kırk entry girmek 1
ya hep ya hiç 3
alışveriş siteleri 3
internetten alışveriş 1
misafir odası 3
sözlüğü kullanım amacı 3
balkonu yıkamak 5
teletext 2
yaya kalmak 1
kene 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam