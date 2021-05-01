Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki bazı bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik çıkan haberlere ilişkin konuştu. Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre bunları 'dedikodu' olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" dedi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki test sürüşünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak."

Ramazan Bayramı sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Hasdal- Habibler arasındaki 10 kilometrelik kesimi hizmete açacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Hasdal Kavşağı'ndan ayrılıp Sultangazi'nin altını 4 bin 500 kilometre ile geçen tüneller var. Bu hem İstanbul'un en uzun tüneli hem de dört şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası Hasdal- Mahmut Bey Gişeler'de sıkışan trafiğin alternatif yolu olacak" diye konuştu.