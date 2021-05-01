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Denizli'de filyasyon ekibi ölümden döndü

Denizli'de filyasyon ekibinin kullandığı araç vakaya gittikleri sırada adeta alev topuna döndü.
 01 Mayıs 2021 22:17
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Denizli'de filyasyon ekibi ölümden döndü

Olay, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri bir hastaya giderken 20 B 6779 plakalı aracın ön kısmında bir anda duman ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı boş gördüğü alana bırakarak kendini dışarı attı. Araçta bulunan 3 hemşire de kendini araçtan atarak kurtardı. Araç ise kısa sürede adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracı saran alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda kimse yara almazken araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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