İtfaiye ekipleri hem yangını söndürdü, hem orucunu açtı
Düzce'de iftar saatinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, gazetecilerin verdiği su ile orucunu açtı.
|01 Mayıs 2021 22:24
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Olay, Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, iftar saatinde bilinmeyen sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden ekipler, bir yandan da olay yerinde bulunan gazetecilerin verdiği su ve bisküvi ile oruçlarını açtı.
Çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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