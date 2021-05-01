Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi
|01 Mayıs 2021 22:53
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