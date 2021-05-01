İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da bitiyor
|01 Mayıs 2021 23:05
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Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararı ile 20 Mart'ta çekildiği "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar yayımlandı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince verildi. Söz konusu maddede "Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlayan bir milletlerarası antlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur" ifadesi yer alıyor.
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