Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da otogarda yangın
Adana'da otogarda bir firmanın bilet satış noktasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken bilet satış noktası kullanılamaz hale geldi.
|01 Mayıs 2021 23:23
|+Aa- Yazdır
Yangın akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogarda bir firmaya ait bilet satış ofisinden dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yapmış olduğu soğutma çalışmalarının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizli'de filyasyon ekibi ölümden döndü
01 Mayıs 2021 22:17
|İzmir'de gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı
01 Mayıs 2021 21:34
|3 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından darp edildi
01 Mayıs 2021 21:07
|Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında
01 Mayıs 2021 17:24
|'Dur' ihtarına sürücünün otomobiliyle çarptığı iki polis yaralandı
01 Mayıs 2021 16:56
|Başkentte'1 Mayıs eylemi' yapmak isteyen 41 kişi gözaltında
01 Mayıs 2021 16:05
|Gelen her linke tıklamayın
01 Mayıs 2021 15:35
|Kamu görevlisine 'adam olamamışsın' deyince ceza aldı, Yargıtay akladı
01 Mayıs 2021 14:45
|Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
01 Mayıs 2021 14:19
|İşçi, İşçi Bayramında Genel Meclis Üyesi tarafından darp edildi
01 Mayıs 2021 14:11