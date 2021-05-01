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Bakan Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda, güvenlik güçlerinin görüntülenmesinin yasaklanmasıyla ilgili, "Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil" dedi.
 01 Mayıs 2021 23:44
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Bakan Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil

Hakan Tekin

Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik güçlerinin görevi başında görüntülenmesini yasaklarken, personelin bu gibi durumları engellemesi ve görüntüleme girişimine adli işlem yapılması yönünde genelge yayınladı. Genelge, yayınlanmasının ardından siyasiler tarafından çokça eleştirildi.

BAKAN SOYLU, CANLI YAYINA BAĞLANDI

Katıldığı canlı yayında da tartışılan genelge hakkında bilinen yanlışlara açıklık getirmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon bağlantısıyla canlı yayına katıldı.

"GENELGE ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL"

Bakan Soylu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 27.maddesi çok açık ve nettir. Türkiye'de son yıllarda başka bir gelişme daha var. Her çıkardığımız kanunu, yaptığımız bütün işlemleri Türkiye'de son yıllarda kabul edilen bir unsur üzerinden yapıyoruz. Kişisel verileri koruma kurulu var.

Bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden hukukçular, çıksınlar konuşsunlar. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu. Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil.

Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşı bile kamera kaydına alamazsınız."
Sabah
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