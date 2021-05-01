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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.
 01 Mayıs 2021 23:47
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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Memurlar.Net
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