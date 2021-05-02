Veteriner Arda Erdabak'a saldıran 2 kişi tutuklandı
|02 Mayıs 2021 02:23
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Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner hekim olan yeğeni Arda Erdabak'a saldıran şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Erdabak'ın yanında olan arkadaşının şahısları görmediği için teşhis yapamadığı ve bu nedenle soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Ne olmuştu?
Olay, 30 Nisan günü gece saat 01.15 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner hekim olan yeğeni Arda Erdabak, rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmek için aracıyla seyir halinde ilerlediği esnada başka bir otomobilde bulunan iki kişiyle tartışmaya girmiş ve tartışma kavgaya dönüşmüştü.
Erdabak kavgada, kafasına defalarca yumruk darbesi almış ve yere yığılmıştı. Erdabak ile kavga eden şahıslar ise olay yerinden kaçmıştı.
Olaya ilişkin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheliler Deniz G. ile Ahmetcan G. yakalanmıştı.
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