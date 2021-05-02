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Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kadın, kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü
 02 Mayıs 2021 06:20
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Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

İlçenin Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O ile kayınpederi Mevlüt O. arasında iddiaya göre çocuk nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.O. tüfekle kayınpederine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Mevlüt O'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mevlüt O'nun cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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