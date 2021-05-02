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Samsunspor Başkanı: İçişleri Bakanı ve emniyetle ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın, yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirine sunarım." ifadelerini kullandı
 02 Mayıs 2021 06:35
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Samsunspor Başkanı: İçişleri Bakanı ve emniyetle ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonluk mücadelesi verdikleri TFF 1. Lig'de "Yeni tip koronavirüs yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili olarak sahaya çıkmasına karşılık Samsunspor'un hiçbir şekilde seyirci alamamasının" üzüntüsünü ve şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.

30 Nisan'da ani olarak katıldığı canlı yayında basın mensuplarının sorusunu yanıtladığını kaydeden Yıldırım, taraftarlarının maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla bazı sözler sarf ettiğini, bu açıklamayla yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Yıldırım, pandemi yasakları sürecinde seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonunun stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yazılı tebligat yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması, bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım, Samsun ilimizde kurallara uyulup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın, yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirine sunarım."
Anadolu Ajansı
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