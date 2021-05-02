Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
|02 Mayıs 2021 06:58
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu kuralda yaya kaldık!
02 Mayıs 2021 07:53
|Uzmanlar: Hindistan varyantı için korkuya gerek yok
02 Mayıs 2021 07:44
|Dijital çağın hastalıkları: Ego sörfü ve nomofobi
02 Mayıs 2021 07:35
|BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
02 Mayıs 2021 07:25
|Ak Partili vekilin korona ile mücadelesi: Üç defa virüs kaptı
02 Mayıs 2021 07:17
|Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
02 Mayıs 2021 07:06
|Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
02 Mayıs 2021 02:17
|Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
02 Mayıs 2021 02:11
|MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
01 Mayıs 2021 23:47
|Yerleştikleri yaylalarda izole hayatın tadını çıkarıyorlar
01 Mayıs 2021 23:18