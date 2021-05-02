1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partili vekilin korona ile mücadelesi: Üç defa virüs kaptı

Salgının en şanssız ismi vekil Vahit Kiler... Geçen yıl mayıs ayında virüse yakalanan Kiler, temmuz ayında ikinci kez hastalandı. Sonbaharda ise üçüncü defa korona oldu
 02 Mayıs 2021 07:17
+Aa- Yazdır
Ak Partili vekilin korona ile mücadelesi: Üç defa virüs kaptı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından Türkiye'de en fazla etkilenen kesim, sağlık çalışanlarından sonra, siyasetçiler oldu. Milletvekilleri arasındaki koronavirüs yaygınlığının yüzde 30'un üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Bugüne kadar 100'den fazlası AK Partili olmak üzere, 160'dan fazla milletvekilli koronavirüse yakalandı. Bu nedenle de milletvekilleri aşıda öncelikli gruplar arasına alınmıştı. Bazı milletvekilleri aşı olmalarına rağmen virüse yakalanırken, birçoğu aşının etkisiyle hastalığı hafif belirtilerle geçirdi. Aşı olmasına rağmen hastalığı ağır geçiren milletvekili bulunmuyor.

Son dönemde aşıdan sonra koronavirüse yakalanan milletvekilleri 'Grip benzeri' semptomlar gösterdiklerini söyledi. Öte yandan, salgının en şanssız isimlerinden biri AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler oldu. Geçen yıl salgının ilk döneminde virüse yakalanan Kiler, temmuz ayında ikinci kez hastalandı. Sonbaharda ise üçüncü defa koronavirüs kaptı. İlk ikisini ayakta ve hafif geçiren Kiler'in, üçüncü defa yakalandığı koronavirüs nedeniyle ağır bir hastalık dönemi geçirdiği ve 10 gün hastanede kaldığı belirtildi.

Kiler'in bu süreçte ailesinden de birçok kişi virüse yakalandı, babasını COVID-19 nedeniyle kaybetti. Vahit Kiler, hastalandıktan sonra ilk ikisinde vücudunda antikor oluşmadığını, üçüncü kez virüse yakalanmasından sonra ise vücudunun antikor ürettiğinin tespit edildiğini ve aşısını da olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de bu kadar kısa aralıklarla üç kez virüse yakalanan vaka sayısının çok az olduğu belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu kuralda yaya kaldık!
02 Mayıs 2021 07:53		 Uzmanlar: Hindistan varyantı için korkuya gerek yok
02 Mayıs 2021 07:44
Dijital çağın hastalıkları: Ego sörfü ve nomofobi
02 Mayıs 2021 07:35		 BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
02 Mayıs 2021 07:25
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
02 Mayıs 2021 07:06		 Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
02 Mayıs 2021 06:58
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
02 Mayıs 2021 02:17		 Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
02 Mayıs 2021 02:11
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
01 Mayıs 2021 23:47		 Yerleştikleri yaylalarda izole hayatın tadını çıkarıyorlar
01 Mayıs 2021 23:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:53 - Bu kuralda yaya kaldık!07:44 - Uzmanlar: Hindistan varyantı için korkuya gerek yok07:35 - Dijital çağın hastalıkları: Ego sörfü ve nomofobi07:25 - BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda07:17 - Ak Partili vekilin korona ile mücadelesi: Üç defa virüs kaptı07:06 - Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
06:58 - Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor06:50 - Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni Disiplin Yönetmeliği'nin şifreleri06:41 - Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti06:35 - Samsunspor Başkanı: İçişleri Bakanı ve emniyetle ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı06:28 - Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu06:20 - Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
02:23 - Veteriner Arda Erdabak'a saldıran 2 kişi tutuklandı02:17 - Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti02:11 - Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi00:26 - %70'e varan süper indirimler00:01 - Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
00:01 - 2 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
%70'e varan süper indirimler
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
Veteriner Arda Erdabak'a saldıran 2 kişi tutuklandı
Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni Disiplin Yönetmeliği'nin şifreleri
2 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Acımadı ki 4
Körü körüne 1
kazanmak için her yol mübahtır 4
plan yapmak 4
la isla bonita 4
krem karamel 3
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
Renkli televizyonla tanıştığım gün 7
Tam kapanma günlerinde Anneler Günü nasıl kutlanır 1
fritöz 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam