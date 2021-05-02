1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'daki faytonlardan kurtardığı atlardan Hatay Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 99'unun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, çok daha fazla atın kayıp olduğunu öne sürdü.
 02 Mayıs 2021 08:13
+Aa- Yazdır
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; Dün bir basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, şu iddialarda bulundu: "Farklı illerden toplam 1341 talep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ulaştı. Yozgat, Bilecik, Nevşehir, Bilecik, Kayseri gibi illere 102 at amacına uygun şekilde gönderildi. Ancak birden bire İBB Başkanı, İl Tarım Müdürlüğü'ne giderek 'Artık sevkiyatları biz yapacağız. Şu andan itibaren sevkiyatlar durdurulmuştur, atlar bize aittir' diye talepte bulundu. Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan 1200 atın 120 tanesinin Adalar'daki ahırlarda olduğu gözönüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul. Bazı atların telef edildiği, üzerindeki çiplerin sevkiyat öncesi çıkarıldığı, para karşılığı satıldığı yönünde iddialar var. Bugüne kadar toplam kaç tane at, nereye ve kimlere verilmiştir?"

O VETERİNERE SORUŞTURMA

Dörtyol Belediyesi de İBB'nin hibe ettiği 99 atın kaybolmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'a görevi ihmalden idari soruşturma açtı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
02 Mayıs 2021 10:15		 Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka
02 Mayıs 2021 09:47
Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor
02 Mayıs 2021 09:35		 Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
02 Mayıs 2021 06:41
Kuşadası ve Didim'de neredeyse kiralık ev kalmadı
01 Mayıs 2021 22:08		 Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi
01 Mayıs 2021 18:31
Diyarbakır'da tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı
01 Mayıs 2021 17:35		 İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü
01 Mayıs 2021 17:31
'Sakin şehir' Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı
01 Mayıs 2021 17:02		 Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
01 Mayıs 2021 16:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - 'Vefat edenler arasında 65 yaş üstü, aşı yaptırmayanlar var'10:18 - 2 milyondan fazla haneye tam kapanma yardımı10:15 - Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak09:58 - İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak09:47 - Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka09:35 - Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor
09:30 - TÜRSAB: Tam kapanmadaki hatalar Türk turizmine zarar veriyor09:10 - Kanuni Sultan Süleyman portresi de İstanbul'a döndü09:00 - PKK'nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400'ü çocuk08:55 - Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı08:45 - Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek08:38 - Polis memurunun, SMA hastası bebeğine meslektaşları 'nefes' oldu
08:30 - Ağaç gölgesi sınıf, kaporta kara tahta08:20 - Japon Denizi'nden geldi! Kansere çare, gençlik iksiri08:13 - AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp08:05 - Kripto parayı özel ekip çalışacak07:53 - Bu kuralda yaya kaldık!
07:44 - Uzmanlar: Hindistan varyantı için korkuya gerek yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
Ak Partili vekil üç defa korona oldu, babasını korodan kaybetti
Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
%70'e varan süper indirimler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüsü delirtmek 1
akıllı işaretler 2
mamudo kurban 1
ya hep ya hiç 3
file market 4
Fevzi Kaan Türker 1
akılalmaz 4
bir elin verdiğini öbür elin görmesin 3
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 1
keşke o günlerde kalabilseydik 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam