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Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fahiş artışların yaşandığını market fiyatlarında düşüşün başladığını belirterek, "Tüketiciyi korumak için önlem alıyoruz. Yaz aylarında daha fazla düşüş olacaktır. Piyasanın gazını aldık" dedi.
 02 Mayıs 2021 08:45
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Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Geçen hafta itibarı ile 80 bin tonu patates 23 bin tonu soğan olmak üzere toplam 103 bin ton ürünün piyasadan alındığını anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir grup gazetecinin sorularına şu yanıtları verdi:

TÜKETİCİYE NEFES

"Biz bir sınır ve kısıt koymadık. '60-70 bin ton civarı patates gelir' diye düşünüyorduk, onun üzerinde bir rakam geldik. Günlük gelişmelerin grafiğinde bir düşüş var. Üreticinin elini rahatlatmak ve tüketiciye nefes vermek için bu çalışmaya başladı. Yeni sezona çok bir şey kalmadı. Normal dönemde piyasada bir sıkıntı yaşanması beklenmiyordu. Yeme içme sektöründeki kapanmalar, üreticilerin nefesini kesmişti. Patates soğanda gelişler azaldı. Piyasanın gazını aldık. Pandemi başlayalı 14 ay oldu. Bu dönemde marketlerde kuyruk olmadı, sıkıntı yaşanmadı. Bu sürecin hem üretici hem de tüketici tarafı var. Yağmur yağarken 'Ben ıslanmam' diyemezsiniz. Ufak tefek sıkıntılar yaşandı. Hem üretici hem tüketici tarafında minimal şeyleri normal karşılamak gerekiyor."

Market fiyatlarında düşüşlerin başladığını belirten Pakdemirli, "Yaz boyu biz enflasyona pozitif, kışın negatif katkı yaparız. Gıdanın gidişatına baktığınızda, pandemi hariç, çekirdek enflasyon kadar olur. Belli aylarda ateş pahası olur, yazın 'ucuzluk geldi' deriz. Geçen sene patates ve soğan ihracatına kısıt getirdik. Getirmeseydik yine 10 lira olacaktı. Dengeyi tutturmak gerekiyor" dedi.

"Biz planlama konusunda çok eleştirilen bir bakanlığız" diyen Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "Kendinle alakalı iş varsa planlarsın. 'Şu saatte ders çalışacaksın, çalışırsan 50 lira vereceğim' dersin. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Biz çiftçiyi desteklerle olumluya yönlendirmeye çalışıyoruz. 'Bu bölgede bunu ekersen destekleriz, şunu ekersen desteklemeyiz' diyoruz. Çiftçi en nihayetinde kendi kararını kendi alıyor.

YAĞDA 2.5 KAT ARTIŞ VAR

Şu an üreticiler memnun. Şimdi tüm dünya tamamen tüketiciye dönük önlemler almaya çalışıyor. Ayçiçek yağı 680 dolarken, şu an bin 700 dolara geldi. Bir yıl içinde 2.5 misli ayçiçek yağında fiyat artışı var. Bunu üreten çiftçi kazanmıyor mu kazanıyor. Orada tüketiciyi korumak için önlemler alıyorsunuz. Ayçiçeği için Türkiye'nin toprağı sınırlı. O yüzden ayçiçeğine çok yüklendiğiniz zaman başka üründen çalıyor. Birbirinin geçişlerini ayarlamamız lazım. Sulama yatırımlarını tamamlamaya çalışıyoruz hızlı şekilde. Sulanan alanlar artsın ki tarım yaptığımız alan artsın. Avantajımız artsın."
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