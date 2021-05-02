1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor

Türkiye'de 1943 yıllarında eşekli kütüphaneci olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek Denizli'de kırsal kesimde bulunan vatandaşlara "Eşekli Gezici Kütüphane" mahalle mahalle gezerek herkesi kitapla buluşturuyor
 02 Mayıs 2021 09:35
+Aa- Yazdır
Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor

Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye'de 1943 yıllarında ki eşekli kütüphaneci olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek pandemi nedeniyle kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve yetişkinleri kitaplarla buluşturuyor. Salgın döneminde insanların kitaplardan uzak kalmamasını önlemek amacıyla çalışma yürüttüklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 gün boyunca 4 farklı mahallede 220 kitabı yaklaşık 500 kişiye ulaşımını sağladıklarını belirtti. Özellikle çocuk ve gençlerin bilgi seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını, ilçe merkezine gelip kütüphaneden yararlanamayanların ayağına kütüphaneyi götürdüklerini bu sayede insanları bilgiyle buluşturmak ve onların gelişimlerine destek olmak istediklerini açıkladı.

"Eşek ile birlikte kitapların dağıtılması çocukların ilgisini arttırdı"

Kütüphaneden faydalanan kırsal mahallelerdeki çocuklar, kitap okumayı çok sevdiğini gezici kütüphanenin farklı ama çok güzel olduğunu anlatarak, 17 günlük kapanma sürecince ve sonrasında devam etmelerini istediler. Eşekli gezici kütüphanenin çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getiren aile bireylerinden Mehmet Ata; "Uzun zamandır salgın nedeniyle çocuklar okula gidemiyordu, kütüphane onlar için iyi oldu. Kitapları alan yeğenlerimi ve torunlarımı takip ediyorum. Kitap aynı zamanda onları televizyondan da uzak tutuyor. Kütüphanenin salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için büyük bir fırsat, okunan kitaplar sayesinde okuldan uzak kalmamış olacaklar. Eşek ile birlikte kitapların dağıtılması çocukların ilgisini arttırdı ve bizim eski yıllarda ki Mustafa Güzelgöz'ü hatırlattı. Hem çocuklar hem de bizler güzel birer anımız da olmuş oldu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
02 Mayıs 2021 10:15		 Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka
02 Mayıs 2021 09:47
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
02 Mayıs 2021 08:13		 Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
02 Mayıs 2021 06:41
Kuşadası ve Didim'de neredeyse kiralık ev kalmadı
01 Mayıs 2021 22:08		 Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi
01 Mayıs 2021 18:31
Diyarbakır'da tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı
01 Mayıs 2021 17:35		 İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü
01 Mayıs 2021 17:31
'Sakin şehir' Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı
01 Mayıs 2021 17:02		 Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
01 Mayıs 2021 16:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - 'Vefat edenler arasında 65 yaş üstü, aşı yaptırmayanlar var'10:18 - 2 milyondan fazla haneye tam kapanma yardımı10:15 - Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak09:58 - İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak09:47 - Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka09:35 - Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor
09:30 - TÜRSAB: Tam kapanmadaki hatalar Türk turizmine zarar veriyor09:10 - Kanuni Sultan Süleyman portresi de İstanbul'a döndü09:00 - PKK'nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400'ü çocuk08:55 - Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı08:45 - Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek08:38 - Polis memurunun, SMA hastası bebeğine meslektaşları 'nefes' oldu
08:30 - Ağaç gölgesi sınıf, kaporta kara tahta08:20 - Japon Denizi'nden geldi! Kansere çare, gençlik iksiri08:13 - AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp08:05 - Kripto parayı özel ekip çalışacak07:53 - Bu kuralda yaya kaldık!
07:44 - Uzmanlar: Hindistan varyantı için korkuya gerek yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
Ak Partili vekil üç defa korona oldu, babasını korodan kaybetti
Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
%70'e varan süper indirimler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teletext 1
istanbulda gezmek 1
ağız dalaşı 2
koronavirüsü delirtmek 1
fritöz 1
tası tarağı toplayıp gitmek 3
istikrar 1
müzikli tebrik kartları 1
seri filmler 4
savrulmak 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam