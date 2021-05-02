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Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka

Kırmızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devlet hastanesi, covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirdi
 02 Mayıs 2021 09:47
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Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kımızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları düşüyor. Düziçi ilçesinde düşen vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesinde bulunan covid yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Başhekim Aysun Albayrak, ilk kez hasta yatışının olmadığını söyledi. Albayrak, "Tam kapanma sürecinin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 1 yıldır covid yoğun bakımımızda ilk kez hasta yatışı yok, servislerimizde de azaldı. Bu mücadelede ön saftaki tüm emekçi kahramanları kutluyorum. Bu kahramanlarımızı gün gelecek tarih minnetle hatırlatacak" görüşlerine yer verdi.

Öte yandan, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirmişti.
İhlas Haber Ajansı
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