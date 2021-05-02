1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşeceği tarih belli oldu. 'Memleket Partisi', 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak.
 02 Mayıs 2021 09:58
+Aa- Yazdır
İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi.

İnce'nin kuracağı Memleket Partisi, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak.

Logo ve slogan hazır

Memleket Partisi'nin sloganı ve logosu da hazır.

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "MAVİ" olarak belirleyen partinin logosu da, Türkiye haritası şeklinde olacak.

Logoda ayrıca, Ankara'nın üzerinde nazar boncuğu şeklinde işaret yer alacak.

4 genel başkan yardımcısı yer alacak

50-60 kişilik kurucular kurulunun yer alacağı partide, 4 genel başkan yardımcılığı ve bir genel sekreterlik olacak.

Ayrıca, Memleket Partisi'nde 20-25 MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi bulunacak.

Kurucular kurulunda daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek.

İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek
02 Mayıs 2021 08:45		 2 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Mayıs 2021 00:01
Bakan Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil
01 Mayıs 2021 23:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti
01 Mayıs 2021 23:38
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım işçileriyle iftar yaptı
01 Mayıs 2021 23:09		 İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da bitiyor
01 Mayıs 2021 23:05
Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
01 Mayıs 2021 22:53		 Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor
01 Mayıs 2021 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
01 Mayıs 2021 21:14		 Milli Eğitim Müdürü söz vermişti, öğretmenler odasını yaptırdı
01 Mayıs 2021 21:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - 'Vefat edenler arasında 65 yaş üstü, aşı yaptırmayanlar var'10:18 - 2 milyondan fazla haneye tam kapanma yardımı10:15 - Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak09:58 - İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak09:47 - Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka09:35 - Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor
09:30 - TÜRSAB: Tam kapanmadaki hatalar Türk turizmine zarar veriyor09:10 - Kanuni Sultan Süleyman portresi de İstanbul'a döndü09:00 - PKK'nın korkunç yüzü: Teslim olanların 400'ü çocuk08:55 - Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı08:45 - Bakan Pakdemirli: Fiyatlar yaz aylarında daha fazla düşecek08:38 - Polis memurunun, SMA hastası bebeğine meslektaşları 'nefes' oldu
08:30 - Ağaç gölgesi sınıf, kaporta kara tahta08:20 - Japon Denizi'nden geldi! Kansere çare, gençlik iksiri08:13 - AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp08:05 - Kripto parayı özel ekip çalışacak07:53 - Bu kuralda yaya kaldık!
07:44 - Uzmanlar: Hindistan varyantı için korkuya gerek yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
Ak Partili vekil üç defa korona oldu, babasını korodan kaybetti
Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
%70'e varan süper indirimler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazmak için gereken şartlar 3
süper ay doğal afetleri tetikler mi 4
gurbet 1
özne yüklem uyumsuzluğu 2
kuru meyve 2
Survivor'un atası 1
Hacı yatmaz 3
koronavirüsü delirtmek 1
kırık 1
akılalmaz 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam