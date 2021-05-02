Sigara dumanı nedeniyle tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
|02 Mayıs 2021 10:27
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Olay, Meydan Mahallesi Su Terazisi İmaryolu Sokak'taki Dinler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanı, iddiaya göre binanın havalandırma boşluğundan üst kattaki dairelere gitti. Üst kattaki komşular da sigara dumanının evin içine kadar girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'den daha dikkatli olmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan Gündüz Ü., aynı davranışı sürdürünce, komşulardan Ercan Yılmaz bir kez daha Gündüz Ü.'yü uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
Bir süre sonra, fırına ekmek almaya gide ve eve dönen Ercan Yılmaz'ın üstüne, Gündüz Ü., tenceredeki kaynar suyu boşalttı. Yılmaz'ın vücudunda yanıklar meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yılmaz, komşusunu ile sigara içilmesi konusunda uyardığını belirterek, "Daha sonra fırına ekmek almaya gittim. Binaya girerken üzerime kaynar suyu boşalttı" dedi.
Polis, Gündüz Ü. ile kızını gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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