ALES 1 sınavı başladı
Maske ve mesafe kurallarına göre okul önünde bekleyen adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerinin görevliler tarafından kontrol edilmesinin ardından okula alındı
|02 Mayıs 2021 10:57
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Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze sınavlara ara verildi. Ancak, ÖSYM'nin düzenlediği merkezi sınavlar yapılabiliyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleştiriliyor.
Sınav saat 10.15'te başladı. Adayların 150 dakikada 100 soruyu cevaplamaları istenecek. Sonuçlar 27 Mayıs'ta duyurulacak.
Sınava giriş belgesini göstermek şartıyla, adayla birlikte ailesinden bir refakatçi de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.
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