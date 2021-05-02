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Yılın ilk 4 ayında yük taşımacılığına demir yolları damga vurdu

TCDD Taşımacılık'ın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi taşımalarında yüzde 24,8, yurt dışı taşımalarında ise yüzde 19,8 artış gerçekleşti
 02 Mayıs 2021 11:11
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Yılın ilk 4 ayında yük taşımacılığına demir yolları damga vurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin (TCDD Taşımacılık AŞ), ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi taşımalarında yüzde 24,8, yurt dışı taşımalarında ise yüzde 19,8 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, ticaretin devamlılığının sağlanmasında ön plana geçen demir yolu yük taşımacılığındaki artış, 2021 yılının ilk dört ayında da sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer ulaştırma sektörlerinde yaşanan daralmanın aksine demir yolu yük taşımacılığında yükseliş kaydedildi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi taşımalarda yüzde 24,8, yurt dışı taşımalarda yüzde 19,8 artış oldu.

Türkiye, son 18 yıldır sürdürülen öncelikli demir yolu politikaları, altyapısı yenilenip modernize edilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile uluslararası demir yolu koridorunda önemli merkez haline geldi.

Vagon çeşitliliğinin artmasıyla demir yolu yük taşımacılığı, diğer ulaşım modlarıyla rekabet gücüne erişirken tüm sektörleri sarsan salgın koşullarında hızlı, güvenli, ekonomik avantajlarıyla demir yolu taşımacılığının önemi daha iyi anlaşıldı.

Milli ve yerli demir yolu sanayisinin gelişmesiyle çeşitli tipte vagonlar üretildi. Bu vagonlarla taşımalarda çok geniş bir ürün yelpazesine ulaşıldı.

Geçen yılın ilk dört ayında yurt içi taşımalarda 209 bin 114 vagon ile 7 milyon 654 bin 800 yük taşınırken, bu yılın aynı döneminde 255 bin 222 vagon ile 9 milyon 549 bin 503 ton yüke ulaşıldı.

Yurt dışı taşımalarda 30 bin 768 olan vagon sayısı 36 bin 698'e ulaşırken, yük miktarı 1 milyon 141 bin 201 tondan 1 milyon 366 bin 951 tona çıktı.

Bu artışlarla 2020'de günde yurt içi ve yurt dışında ortalama 170 tren seferiyle 81 bin ton yük taşıyan TCDD Taşımacılık'ın, bu yılın ilk 4 ayında günde ortalama 210 seferle taşıdığı yük miktarı 100 bin tonun üzerine çıktı.

TCDD Taşımacılık, özel sektöre de vagon kiralayarak, sektörün büyümesine öncülük etti. Böylece demir yolu taşımacılığının toplam taşımadaki payı yüzde 5'lere ulaştı.
Anadolu Ajansı
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