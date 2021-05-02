1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan keşkeği geleneği devam ediyor
 02 Mayıs 2021 11:30
+Aa- Yazdır
Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor

İskilip'te keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları bu geleneğe şahitlik etmeye devam ederken, iftar saatinde fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor. İskilip keşkeğinin şöhretini artık neredeyse tüm Türkiye biliyor. İskilip'e özgü yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini de taşıyor. Keşkeğin bu kadar ilgi görmesi en çok fırın sahiplerine yarıyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda dolup taşan keşkek fırınlarında bu yıl da pandemi kurallarına dikkat ediliyor.

"İskilip keşkeği en önemli değerlerimizden ve kültürel miraslarımızdan birisi"

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip keşkeğinin ilçenin en önemli değerlerinden ve kültürel miraslarından birisi olduğunu söyledi. İskilip keşkeğine coğrafi işaret almak için girişimde bulunduklarını açıklayan Başkan Sülük, "Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. İlçemizde sadece keşkek pişirilmesi için yapılan fırınlar var" dedi.

İskilip keşkeğinin fırından sofraya uzanan yolculuğu hakkında da bilgi veren Başkan Sülük, "Sabahın erken saatlerinden itibaren keşkek çömlekleri fırınlara bırakılır. Bunun karşılığında fırın sahibine odun, para veya başka bir şey verilir. Keşkekler odun ateşinde akşama kadar pişer. Her keşkek çömleğinde ayrı bir işaret vardır. Kimisi para takar, kimisi boncuk takar. Akşam İskilip kalesinde nare dediğimiz davulun çalması 'keşkek pişti, keşkeğinizi gidin alın' demektir bir anlamda. Davul sesi duyan halkımız fırınlara giderek keşkeklerini alırlar. Zaman zaman tatlı karışıklar oluyor. Bunların hepsi güzel, unutulmayacak bir kültürel miras. Yıllardır devam eden bir gelenek. Bu geleneğimizi coğrafi işaret alarak taçlandırmak istiyoruz. Bu geleneğimizi sürdürmek bizim en büyük hedeflerimizdin" birisi" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
02 Mayıs 2021 12:36		 Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı
02 Mayıs 2021 12:10
Bu camideki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
02 Mayıs 2021 11:28		 Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
02 Mayıs 2021 10:15
Kırmızı renkli ilin bir ilçesinde daha yoğun bakımda sıfır vaka
02 Mayıs 2021 09:47		 Bu gezici kütüphane diğerlerinden farklı, kitaplar eşekle taşınıyor
02 Mayıs 2021 09:35
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
02 Mayıs 2021 08:13		 Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
02 Mayıs 2021 06:41
Kuşadası ve Didim'de neredeyse kiralık ev kalmadı
01 Mayıs 2021 22:08		 Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi
01 Mayıs 2021 18:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor12:29 - Fenomen olmak için dövdükleri çocukların videosunu çektiler12:24 - İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması12:17 - Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi12:10 - Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı11:58 - Kısıtlamada kamp sevdası canından etti
11:49 - İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı11:38 - Bu ilde üretilen laleler 11 ülkede park ve bahçeleri süslüyor11:36 - İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir11:33 - Kuyumcukent'te 60 kilogram altın dolandırıcılığı iddiasına iki gözaltı11:30 - Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor11:28 - Bu camideki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
11:24 - Ukraynalı turistlerin Kovid-19 sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu11:11 - Yılın ilk 4 ayında yük taşımacılığına demir yolları damga vurdu11:09 - SBK Holdingin sahibi Korkmaz'a 'mal varlığı değerini aklama' suçundan dava11:05 - Ramazana özgü sünnetlerden itikaf günleri yarın başlıyor11:01 - İş yeri bilgisayarını şahsi işleri için kullanmak kovulma sebebi
10:57 - ALES 1 sınavı başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
Ak Partili vekil üç defa korona oldu, babasını korodan kaybetti
Sahur vakti gezmeye çıkan anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vasistas 2
geçen ayın enleri 3
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 1
morfoloji 2
neyi satın alıyoruz. 1
Cebimde kelimeler 1
tası tarağı toplayıp gitmek 3
akıllı işaretler 2
Iban numarası 3
WhatsApp'ın geri adım atması 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam