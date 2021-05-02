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İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte nisanda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 19,93 ile domates olduğu bildirildi. Geçen ay fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 29,32 ile bezelye oldu
 02 Mayıs 2021 11:49
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İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İTO tarafından Nisan 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, geçen ay yüzde 19,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubundan yüzde 15,14 ile gömlek-erkek, yüzde 14,38 ile tayyör ve yüzde 14,14 ile çanta, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,95 ile muz oldu.

- Bezelye yüzde 29,32 ucuzladı

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan bezelye, geçen ay yüzde 29,32 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 25,21 ile salatalık, yüzde 18,93 ile taze fasulye, yüzde 16,55 ile patlıcan ve yüzde 12,52 ile bakla olarak belirlendi.

Nisan 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleriAylık değişim (yüzde)
Domates19,93
Muz7,95
Portakal7,19
Sivri biber5,03
Bezelye-29,32
Salatalık-25,21
Bakla-12,52
Kabak-8,95
Patates-6,56
Soğan-5,79
Mevsim dışı tarım ürünleri
Taze fasulye-18,93
Patlıcan-16,55
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler
Gömlek-erkek15,14
Tayyör14,38
Çanta14,14
Ayakkabı-erkek7,53
Takım elbise6,04
Zeytinyağı5,18
Yemek odası takımı-6
Oturma odası takımı-5,36
Anadolu Ajansı
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