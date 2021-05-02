Kısıtlamada kamp sevdası canından etti
|02 Mayıs 2021 11:58
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında 5 arkadaş Aydın'dan Bursa'nın İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi Menekşe mevkiine kamp yapmaya geldi. 5 arkadaştan Ramazan Elçin (64), dün gece saat 01.00 sıralarında ayağı kayarak 50 metrelik kayalıklardan aşağı düştü. Paniğe kapılan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli'nden de kurtarma ekipleri olay yerine takviyeye geldi. Bölgenin kayalık ve ormanlık olması nedeniyle kilometrelerce yürüyerek arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, bu sabah saatlerinde Ramazan Elçin'in cansız bedenine ulaştı. Elçin'in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, diğer 4 arkadaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapıldı.
Aynı bölgede birkaç ay önce de yoğun kar yağışından dolayı 8 kampçı mahsur kalmış, 9 saatlik çalışma sonucu bulunmuşlardı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fenomen olmak için dövdükleri çocukların videosunu çektiler
02 Mayıs 2021 12:29
|Kuyumcukent'te 60 kilogram altın dolandırıcılığı iddiasına iki gözaltı
02 Mayıs 2021 11:33
|Sigara dumanı nedeniyle tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
02 Mayıs 2021 10:27
|34 gündür kayıptı... Cesedi, otomobilinin bagajında bulundu
02 Mayıs 2021 06:28
|Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
02 Mayıs 2021 06:20
|Adana'da otogarda yangın
01 Mayıs 2021 23:23
|Denizli'de filyasyon ekibi ölümden döndü
01 Mayıs 2021 22:17
|İzmir'de gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı
01 Mayıs 2021 21:34
|3 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından darp edildi
01 Mayıs 2021 21:07
|Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında
01 Mayıs 2021 17:24