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İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı: "Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."
 02 Mayıs 2021 12:24
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İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması

Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor.

Ancak e-devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle başvuru sistemine erişimde zorluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlenmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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