İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
İçişleri Bakanlığı: "Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."
|02 Mayıs 2021 12:24
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Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor.
Ancak e-devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle başvuru sistemine erişimde zorluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlenmiştir."
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