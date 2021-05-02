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Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde açılan Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi sayesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve besicilerin mağdur olmaması amaçlanıyor. Hastalanan, fındık toplamaya giden, özellikle kış döneminde şehir dışında yaşayanların merkeze bıraktığı büyükbaş hayvanlar, burada sigortalanıp belirli bir ücret karşılığında besleniyor
 02 Mayıs 2021 12:36
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Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde 2019'da açılan merkez hayvancılıkla uğraşanlardan ilgi görüyor.

Kırsal mahallerden ve yaylalardan şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlar, belirli bir ücret karşılığında büyükbaş hayvanlarını merkeze bırakabiliyor.

Bakımları yapılan ve sigortalanan hayvanlar, sahipleri tarafından istenildiği zaman geri alınabiliyor. Ayrıca hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş hayvan kiralayabiliyor.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine, ilçede geçmişte tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu ancak göçlerle gerilediğini söyledi.

Gül, nüfusun yaşlı olması nedeniyle çoban bulmanın zorlaştığını belirterek, "Hayvanların bakımını yapmak ve yiyeceklerini temin etmek bazen sorun oluyor. Biz de belediye olarak bu sorunları çözmeye öncülük yapalım dedik. Hayvan yetiştiriciliğine de başladık, şu anda onlarca buzağı üretimi oluyor. Akabinde vatandaş buraya hayvanını bıraktığında sigortasını yapıyoruz, veteriner hizmetini veriyoruz, tüm bakımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Merkez çalışanlarını da hayvan teknisyeni olarak belediyeye işçi olarak aldıklarını ifade eden Gül, 200 büyükbaş hayvan kapasiteli merkezin yüzde 99 doluluğa ulaştığını, talebe göre de kapasiteyi arttırabileceklerini vurguladı.

- "Mesudiye'yi hayvancılık merkezi yapmak istiyoruz"

Gurbette yaşayanların, yazı geçirmek için geldikleri ilçede bir süre de olsa hayvancılık yapmak istediklerini anlatan Gül, "Vatandaşımız yazın 5-6 ay baktığı ineği giderken mecbur satmak durumunda kalıyordu. Tüccar da vatandaşımızın hayvanını yarı fiyata alıyordu. Şimdi ise vatandaşlarımız, Mesudiye Belediyesinde bakılabilecek yeri olması dolayısıyla rahatlıkla hayvanını satmadan, seneye de alıştığı hayvanı tekrar almak kaydıyla bize bırakabiliyor." diye konuştu.

Gül, vatandaşların merkezdeki inekleri bir aylığına ya da istedikleri süre kadar kiralayabildiklerini belirterek, kiralanan inekleri evlere kadar teslim ettiklerini, daha sonra da aynı hayvanı geri aldıklarını söyledi.

Komşu ilçelere de hayvan kiraladıklarını dile getiren Gül, "Mesudiye'yi hayvancılık merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

Hayvancılığı geliştirmek için bu merkezi faaliyete geçirdiklerini anlatan Gül, vatandaşların istedikleri zaman hayvanlarını merkeze bırakabileceklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İster fındıkla iştigal etsin, ister hastalansın vatandaş, isterse çobanı kaçsın veya hayvanı güdecek kimsesi olmasın... Sadece kışın değil, yazın da aynı şekilde insanların hayvanlarını alıp biz yaylalarda ücret karşılığında güdebiliyoruz. Burada parasal anlamda kazanmak yerine sadece bölgede ihtiyacı karşılamak, hayvan sayısını arttırmak ve vatandaşımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin işini kolaylaştırmak amaçlı bir proje."

İsa Gül, yöresel üretim merkezinde de tereyağı, çökelek, tulum, gilik ve küp peyniri gibi çeşitli ürünler hazırladıklarını, bu ürünleri yöresel ürün satış birimlerinde vatandaşla buluşturduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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