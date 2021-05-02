1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül

Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü
 02 Mayıs 2021 12:44
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, salgın sürecindeki çalışmaları içeren projesiyle BM'nin bilgi ve iletişim sektöründen sorumlu kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından resen WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) 2021 Ödülleri'ne aday gösterildi. Covid-19 sürecinde adalet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce hazırlanan faaliyetler, dünyanın çeşitli yerlerinden bin 270 proje ile yarıştı. Adalet Bakanlığının dijital alandaki hizmetleri, WSIS Uzman Grubunun kapsamlı değerlendirmeleri sonrasında halk oylamasına sunulan 360 proje içinde yer aldı. 18 ayrı kategoride verilen uluslararası prestiji olan ödüllerde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün hizmetleri oylamada en fazla oyu alan projeler arasına girerek 'e-çalışma' kategorisinde 'Bilgi Teknolojileri Kapsamında Covid-19 Önlemlerimiz' başlığı altında WSIS 2021 Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ödül töreni 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde çevrimiçi olarak düzenlenecek ve ödüller WSIS Ödülleri Forumu'nda verilecek.

Covid-19 süresince hizmet aksamadı

Adalet Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını dolayısıyla yargı hizmetlerinin aksamaması amacıyla birçok hizmet hayata geçirildi. Uzaktan çalışma modeli ile ağırlıklı olarak teknik personelin işlerini evlerinde devam ettirmeleri ve iş yerlerindeki bilgisayarlarına bağlanma imkanı sağlandı. İnternet üzerinden erişilebilen sistemlere bağlantı için VPN yazılımı kullanılırken, uzaktan çalışanlar için yetkilendirilmiş depolama ortamları, iletişim ve video konferans araçları, proje yönetim araçları gibi uygulamalar yer aldı. Bakanlık merkez birimlerinde uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen personellere yönelik dizüstü bilgisayar temini ve VPN hizmetleri verildi. Yüz yüze yapılan toplantı ve ziyaretlere son verilirken, görüşmeler telekonferans ve video konferans yolu ile yapıldı. Önceden planlanmış ya da ihtiyaç duyulan toplantılar online ortamlarda gerçekleşti. Düzenlenen toplantılara katılımda gizlilik ve yetkilendirilmiş kişilerin erişebilmesi esasları yerine getirildi. İş yeri telefonlarının personelin telefonlarına yönlendirilmesi sağlandı. Uzaktan eğitim sistemi online platformlar aracılığı ile Covid-19 farkındalık eğitimleri hazırlanarak kullanıcılara sunuldu.

Mobil uygulamalarla adalete erişim hızlanıyor

Adalet Bakanlığının geliştirdiği mobil uygulamalar da dijital marketlerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bakanlığın geliştirdiği 5 mobil uygulamayla yargısal süreçler hızlandırılırken, bir yandan da vatandaşların adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor. Avukatlar için CELSE, vatandaşlar için E-Adalet, uzlaştırmacılar için E-Uzlaştırmacı, arabulucular için E-Arabulucu ve bilirkişiler için E-Bilirkişi uygulamaları cep telefonundan bilgi edinme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından geliştirilen E-Duruşma sistemi de 535 mahkemede uygulanıyor. Yeni sistem korona virüsle mücadele döneminde emek ve zaman tasarrufu sağlarken, mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğu da engelliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye seyahatlerde 15 ülkeden PCR testi istenmeyecek
02 Mayıs 2021 13:23		 İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
02 Mayıs 2021 12:24
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
02 Mayıs 2021 10:18		 Kripto parayı özel ekip çalışacak
02 Mayıs 2021 08:05
Tam kapanmada noterler açık olacak mı?
01 Mayıs 2021 23:31		 Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı
01 Mayıs 2021 17:11
Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler
01 Mayıs 2021 17:06		 Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların en büyük destekçisi
01 Mayıs 2021 16:29
El yazısıyla doldurulan çalışma izni belgelerine sıkı denetim
01 Mayıs 2021 15:14		 Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi
01 Mayıs 2021 15:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Hemşire arkadaşını saldırıdan korumak isteyen sağlık memuruna ceza14:35 - Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı14:26 - İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar14:20 - Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı14:15 - 8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı14:02 - Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
13:55 - Kayseri'de iki öğretmen vefat etti13:42 - Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi13:26 - Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi13:23 - Türkiye'ye seyahatlerde 15 ülkeden PCR testi istenmeyecek13:17 - Maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi13:16 - ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz
13:05 - İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi13:02 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı12:55 - 'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife12:44 - Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül12:36 - Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
12:29 - Fenomen olmak için dövdükleri çocukların videosunu çektiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
plan yapmak 4
Renkli televizyonla tanıştığım gün 6
beşiktaş hatay maçı 3
yazmak için gereken şartlar 1
akıllı işaretler 2
plan defteri 1
Corona olmak orucu bozar mı? 1
yüzyılın icadı 5
felek sen ne feleksen 1
yazarların sürekli birbirini eleştirmesi 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam