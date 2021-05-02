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İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde izolasyonda olması gereken motorlu kurye, polis ekipleri tarafından yakalanarak yurda yerleştirildi
 02 Mayıs 2021 13:05
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İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi

Polis ekipleri, Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda, bir lokantada kurye olarak çalışan Muhittin P'nin (44) kullandığı 55 AFG 463 plakalı motosikleti durdurarak sorgulama yaptı.

Kurye, eşi ve iki çocuğunun izolasyonda olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurye Muhittin P'yi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirdi.

Polis ekipleri kuryeye, izolasyon kurullarını ihlal suçundan işlem yaptı.
Anadolu Ajansı
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