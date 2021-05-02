İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde izolasyonda olması gereken motorlu kurye, polis ekipleri tarafından yakalanarak yurda yerleştirildi
|02 Mayıs 2021 13:05
|+Aa- Yazdır
Polis ekipleri, Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda, bir lokantada kurye olarak çalışan Muhittin P'nin (44) kullandığı 55 AFG 463 plakalı motosikleti durdurarak sorgulama yaptı.
Kurye, eşi ve iki çocuğunun izolasyonda olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurye Muhittin P'yi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirdi.
Polis ekipleri kuryeye, izolasyon kurullarını ihlal suçundan işlem yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı
02 Mayıs 2021 14:35
|İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
02 Mayıs 2021 14:26
|Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı
02 Mayıs 2021 14:20
|Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
02 Mayıs 2021 13:26
|'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
02 Mayıs 2021 12:55
|Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
02 Mayıs 2021 12:36
|Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı
02 Mayıs 2021 12:10
|Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
02 Mayıs 2021 11:30
|Bu camideki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
02 Mayıs 2021 11:28
|Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
02 Mayıs 2021 10:15