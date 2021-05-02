ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz
ALES/1 sona erdi... Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
|02 Mayıs 2021 13:16
|+Aa- Yazdır
2021 ALES/1 saat 10.15'te başladı. Toplamda 150 dakika sürdü.
Adaylara sınavda 50 sözel, 50 de sayısal olmak üzere toplamda 100 soru soruldu.
ALES soruları, sonuçlar açıklandıktan sonra toplamda 5 yıl geçerli olacak.
Sınavdan çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi
01 Mayıs 2021 19:05
|SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
30 Nisan 2021 16:55
|KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
30 Nisan 2021 14:16
|2021/5 KPSS tercih sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 15:32
|İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!
27 Nisan 2021 14:05
|Sağlık Bakanlığında çalışan TYP şoförler için yeni düzenleme
27 Nisan 2021 10:28
|Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı
25 Nisan 2021 11:48
|Aile Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı sözlü sonuçlarını açıkladı
20 Nisan 2021 14:21
|TBMM, en az KPSS 60 puanıyla 10 memur alacak!
19 Nisan 2021 15:59
|3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
19 Nisan 2021 07:30