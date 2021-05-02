1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz

ALES/1 sona erdi... Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
 02 Mayıs 2021 13:16
+Aa- Yazdır
ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz

2021 ALES/1 saat 10.15'te başladı. Toplamda 150 dakika sürdü.

Adaylara sınavda 50 sözel, 50 de sayısal olmak üzere toplamda 100 soru soruldu.

ALES soruları, sonuçlar açıklandıktan sonra toplamda 5 yıl geçerli olacak.

Sınavdan çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi
01 Mayıs 2021 19:05		 SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
30 Nisan 2021 16:55
KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
30 Nisan 2021 14:16		 2021/5 KPSS tercih sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 15:32
İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!
27 Nisan 2021 14:05		 Sağlık Bakanlığında çalışan TYP şoförler için yeni düzenleme
27 Nisan 2021 10:28
Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı
25 Nisan 2021 11:48		 Aile Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı sözlü sonuçlarını açıkladı
20 Nisan 2021 14:21
TBMM, en az KPSS 60 puanıyla 10 memur alacak!
19 Nisan 2021 15:59		 3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
19 Nisan 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Hemşire arkadaşını saldırıdan korumak isteyen sağlık memuruna ceza14:35 - Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı14:26 - İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar14:20 - Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı14:15 - 8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı14:02 - Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
13:55 - Kayseri'de iki öğretmen vefat etti13:42 - Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi13:26 - Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi13:23 - Türkiye'ye seyahatlerde 15 ülkeden PCR testi istenmeyecek13:17 - Maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi13:16 - ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz
13:05 - İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi13:02 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı12:55 - 'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife12:44 - Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül12:36 - Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
12:29 - Fenomen olmak için dövdükleri çocukların videosunu çektiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seri filmler 5
Halının altına süpürmek 2
yakın zamanda maskeden kurtulmak 1
Ben yemek yapmasını bilmem diyen gelinlik kız 4
amigo 2
-e varan indirim 2
keşke o günlerde kalabilseydik 1
iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 2
iş yeri klişeleri 2
kıymanın çok yakıştığı yemekler 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam