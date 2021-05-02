Türkiye'ye seyahatlerde 15 ülkeden PCR testi istenmeyecek
|02 Mayıs 2021 13:23
|+Aa- Yazdır
Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara son 72 saat içerisinde negatif PCR testi zorunluluğu uygulanıyor. 15 Mayıs'tan itibaren 15 ülkeden gelecek yolculara yönelik PCR testi zorunluluğu kaldırılacak. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yolculara yönelik yayınlanan Türkiye'ye seyahat konusundaki bilgilendirme metninde, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallara istinaden Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kurallar uygulanmaktadır. 30 Aralık 2020 itibarıyla Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" açıklamasına yer verildi.
Halihazırda diğer ülkelerden Türkiye'ye gelecek yolcuların negatif PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu ise 31 Mayıs tarihine kadar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül
02 Mayıs 2021 12:44
|İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
02 Mayıs 2021 12:24
|2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
02 Mayıs 2021 10:18
|Kripto parayı özel ekip çalışacak
02 Mayıs 2021 08:05
|Tam kapanmada noterler açık olacak mı?
01 Mayıs 2021 23:31
|Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı
01 Mayıs 2021 17:11
|Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler
01 Mayıs 2021 17:06
|Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların en büyük destekçisi
01 Mayıs 2021 16:29
|El yazısıyla doldurulan çalışma izni belgelerine sıkı denetim
01 Mayıs 2021 15:14
|Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi
01 Mayıs 2021 15:12