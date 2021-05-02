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Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi

İstanbul'da yaşamını yitirdikten sonra toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilen Gurbet Daban'ın cenazesi başka bir şehre gitti. Yakınları, Daban'ın cenazesinin karıştığını namaz öncesinde fark etti
 02 Mayıs 2021 13:42
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Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi

İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi.

Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camii'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.

Daban'ın cenazesine Sakarya'da ulaşıldı

Ercan Daban, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu öne sürerek yetkililerle görüştü. Yapılan araştırmayla Daban'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da toprağa verilmesi gereken Hatice Özmen'in cenazesi olduğu anlaşıldı.

Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Daban'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek, toprağa verildi.
DHA
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