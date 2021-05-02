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8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı
Küçükçekmece'de 8 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı belirlenen baba R.Ü. gözaltına alındı
|02 Mayıs 2021 14:15
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir çocuğun araç kullanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plakasını belirledi. Polis, araç sahibi R.Ü.'yü yakaladı. R.Ü.'nün, 8 yaşındaki oğluna araç kullanmasına izin verdiği belirlendi.
Şüpheli hakkında aile hukukundan kaynaklanan hükümlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, R.Ü.'ye ehliyetsiz şahsa araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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