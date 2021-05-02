1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı

Kastamonu'da korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, 1'i de ATM'de işlem yaparken yakalandı. İdari para cezası uygulanan şahıslar yurda yerleştirildi
 02 Mayıs 2021 14:20
+Aa- Yazdır
Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapan ekipler, sistemde riskli gözüken 2 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi. Şahıslara 3 bin 469 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle valilikçe belirlenen yurda yerleştirildiler.

ATM'de işlem yaparken yakalandı

Taşköprü ilçesi Alatarla'da da denetim yapan jandarma ekipleri, bir ATM'den işlem yapan M.E.'nin HES kodunu sorguladı. Covid-19 testinin pozitif olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerektiği belirlenen M.E. hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ekipleri, karantinayı ihlal eden M.E.'ye 3 bin 469 TL idari para cezası uygulayarak, karantina süresini tamamlamak üzere AFAD ekiplerince tekrar Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındı.

Öte yandan Taşköprü Kaymakamlığı, tam kısıtlama sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye polis ekiplerince 6 bin 938 TL, 3 kişiye de jandarma ekiplerince 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Taşköprü Kaymakamlığı, kısıtlamanın ilk gününde toplamda 5 kişiye 17 bin 345 TL para cezası yazılarak, pozitif olan 1 kişinin de yurda yerleştirildiğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı
02 Mayıs 2021 14:35		 İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
02 Mayıs 2021 14:26
Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
02 Mayıs 2021 13:26		 İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi
02 Mayıs 2021 13:05
'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
02 Mayıs 2021 12:55		 Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
02 Mayıs 2021 12:36
Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı
02 Mayıs 2021 12:10		 Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
02 Mayıs 2021 11:30
Bu camideki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
02 Mayıs 2021 11:28		 Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
02 Mayıs 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:44 - Kandırılarak PKK'ya katılan kadınlara HDP aracılık ediyor14:40 - Hemşire arkadaşını saldırıdan korumak isteyen sağlık memuruna ceza14:35 - Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı14:26 - İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar14:20 - Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı14:15 - 8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı
14:02 - Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi13:55 - Kayseri'de iki öğretmen vefat etti13:42 - Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi13:26 - Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi13:23 - Türkiye'ye seyahatlerde 15 ülkeden PCR testi istenmeyecek13:17 - Maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi
13:16 - ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz13:05 - İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi13:02 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı12:55 - 'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife12:44 - Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül
12:36 - Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vaka artışına tedbir: Aşı olmayan kısıtlanacak
BİP fırsatı tepiyor! Yeni Whatsapp krizi kapıda
Esra öğretmen ders anlatırken beyin kanaması geçirdi
2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme
Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
Felsefe Bölüm Başkanı korona'dan hayatını kaybetti
Muayene veya sevklerde önce işyeri hekimine başvurma zorunluluğu arayan kurum işlemi hakkında önemli karar
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak bekleniyor
İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göreceğiz cumartesi ne olacağını 1
orucu uykuya tutturmak 3
yüzyılın icadı 5
vasistas 2
kırık 1
sergen yalçın 2
mamudo kurban 1
özlem 2
unutulmayan ikililer 7
naylon çorap 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam