Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1'i de ATM'de yakalandı
|02 Mayıs 2021 14:20
|+Aa- Yazdır
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapan ekipler, sistemde riskli gözüken 2 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi. Şahıslara 3 bin 469 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle valilikçe belirlenen yurda yerleştirildiler.
ATM'de işlem yaparken yakalandı
Taşköprü ilçesi Alatarla'da da denetim yapan jandarma ekipleri, bir ATM'den işlem yapan M.E.'nin HES kodunu sorguladı. Covid-19 testinin pozitif olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerektiği belirlenen M.E. hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ekipleri, karantinayı ihlal eden M.E.'ye 3 bin 469 TL idari para cezası uygulayarak, karantina süresini tamamlamak üzere AFAD ekiplerince tekrar Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındı.
Öte yandan Taşköprü Kaymakamlığı, tam kısıtlama sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye polis ekiplerince 6 bin 938 TL, 3 kişiye de jandarma ekiplerince 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Taşköprü Kaymakamlığı, kısıtlamanın ilk gününde toplamda 5 kişiye 17 bin 345 TL para cezası yazılarak, pozitif olan 1 kişinin de yurda yerleştirildiğini duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Valilik, kentte gazetelerin toplatıldığı iddialarını yalanladı
02 Mayıs 2021 14:35
|İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
02 Mayıs 2021 14:26
|Koronavirüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
02 Mayıs 2021 13:26
|İzolasyonda olması gerekirken çalışan motorlu kurye yurda yerleştirildi
02 Mayıs 2021 13:05
|'Jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
02 Mayıs 2021 12:55
|Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını buraya bırakıyor
02 Mayıs 2021 12:36
|Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı
02 Mayıs 2021 12:10
|Yapımı 8 saat sürüyor, hazır olunca kaleden davul çalınıyor
02 Mayıs 2021 11:30
|Bu camideki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
02 Mayıs 2021 11:28
|Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
02 Mayıs 2021 10:15