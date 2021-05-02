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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
 02 Mayıs 2021 19:29
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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.587 olarak açıklandı.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.
Memurlar.Net
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