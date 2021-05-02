Polise boş kağıdı gösterdiler, cezayı yediler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.
|02 Mayıs 2021 15:28
|+Aa- Yazdır
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.
Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 AJD 624 plakalı otomobili durdurdular.
Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı. Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.
Şahıslar evlerine yönlendirildiler.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Ameliyat olursan ölürsün' denildi,4 ameliyatla hayata döndü
02 Mayıs 2021 16:03
|Avukatlık kimliği ile sınava giremedi
02 Mayıs 2021 15:57
|Müzik algısı testinde, kadınlar daha başarılı çıktı
02 Mayıs 2021 15:54
|Şanlıurfa'nın taş fırınlarında pişen lezzetleri sofraları süslüyor
02 Mayıs 2021 15:38
|Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı
02 Mayıs 2021 15:22
|Koronayı yenen müftü: Yoğun bakımda ölümle burun burunaydım
02 Mayıs 2021 14:51
|Rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
02 Mayıs 2021 14:02
|Nakil sırasında karışan cenaze namaz öncesi fark edildi
02 Mayıs 2021 13:42
|Maske çıkarılmasını protesto etti, ALES'e girmedi
02 Mayıs 2021 13:17
|Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
02 Mayıs 2021 13:02