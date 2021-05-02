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Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Adana'da 133 tesiste yapılan denetimde, atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans belgesi" bulunmadığı belirlenen 26 tesisin faaliyeti durduruldu- Bu tesislere toplam, 7 milyon 20 bin lira ceza kesildi
 02 Mayıs 2021 15:33
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Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Adana'da atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son günlerde özellikle plastik geri dönüşüm işletmelerinden kaynaklanan atıkların, Adana'da çevreye gelişigüzel dökülerek bertaraf edildiğine ilişkin haberler üzerine bölgede yapılan denetim çalışmaları sıklaştırılarak, Çevre Denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bu kapsamda, atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu gereğince alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bu işletmelere, firma başına 270 bin lira olmak üzere toplamda 7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

- İncelemeler sürüyor

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan işletmelerin atıklarını, Bakanlık tarafından lisans verilen bertaraf tesislerine gönderip göndermediğine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

İnceleme sonucunda, atıklarını mevzuata aykırı bertaraf ettiği tespit edilen işletmelerin de Çevre İzin ve Lisans Belgeleri iptal edilerek, bu işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Yapılan kontrollerde, atıklarını yol kenarına dökerek, çevre kirliliğine neden olan kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bir taraftan inceleme ve denetimler devam ederken, diğer taraftan çevre kirliliğine sebep olan atıkların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

- Kota kısıtlaması ile atık ithal eden firmalar sıkı takibe alındı

Çevre Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde, atık ithalatına kota sınırlaması getirilmişti.

2020 yılı başında geri kazanım tesislerinin kapasite raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin yüzde 80'i oranında atık ithalatına izin verilirken, 3 Eylül 2020'de yayımlanan genelge ile bu oran yüzde 50'ye düşürüldü.

Kota kısıtlaması ile atık ithal eden firmalar sıkı takibe alındı. Bu kapsamda, 2020'de yapılan denetimler sonucu, kota sınırlamasını aştığı tespit edilen 13 firmaya, firma başına 663 bin 801 lira olmak üzere toplam 8 milyon 629 bin lira ceza kesilerek, bu firmaların "Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri" iptal edildi.

- Karışık atık plastiklerin ithalatı yasaklandı

Ayrıca Çevre Kanununda 24 Aralık 2020'de yapılan değişiklikle, çevre mevzuatında öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık ithal eden kuruluş ve işletmelere uygulanan idari para cezası 663 bin 801 liradan 900 bin liraya çıkarıldı.

Tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, yapılan bazı değişikliklerle 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, karışık atık plastiklerin ithalatı yasaklandı. Bu değişikliğe göre, atık geri kazanım tesisleri, karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek.

Tehlikesiz atıkların ithalinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gümrük aşamasında denetimler yapılarak, tehlikesiz atıkların ithalatının kontrollü yapılması sağlanıyor.

Atıkların ithalat için uygun olup olmadığı, başvuru belgeleri ve fiziki kontrol sonuçlarına göre değerlendirilerek, atıkların ithalatı yasak olan atık listesinde yer alıp almadığı, başka atık ya da malzemelerle karışıp karışmadığı kontrol ediliyor.

İthalatı uygun bulunmayan atıkların, ithalatçısı tarafından ülkesine iade edilmesi sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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